Ospedale Tinchi di Pisticci: finalmente un riparo dal sole per i cittadini in attesa del vaccino! I dettagli

Offrire supporto alla campagna vaccinale contro il Covid -19.

È l’obiettivo della Coldiretti che anche in Basilicata sta portando avanti iniziative in tal senso.

L’ultima in ordine di tempo a Tinchi di Pisticci (MT), dove a seguito del trasferimento dell’hub vaccinale da Pisticci centro al presidio ospedaliero, è sorta la necessità di offrire un’area al coperto, per garantire riparo dal sole ai cittadini in attesa dell’inoculazione del vaccino.

Problema a cui ha posto rimedio la Coldiretti provinciale di Matera che ha donato alcuni gazebo.

Ha spiegato il presidente della sezione Coldiretti Pisticci, nonché della confederazione provinciale, Gianfranco Romano:

“È importante fare gioco di squadra e per questo sin dall’inizio della campagna vaccinale abbiamo messo a disposizione del Commissario straordinario per l’emergenza , le nostre strutture, consapevoli del fatto che bisogna provvedere a vaccinare quanta più gente possibile, prima che il virus continui a contagiare e a fare vittime.

Nel caso di Pisticci abbiamo raccolto per il tramite dell’avvocato Leonardo Galeazzo l’appello dei responsabili dell’hub vaccinale, ai quali abbiamo offerto spontaneamente collaborazione mettendo a disposizione attrezzature che possano consentire una migliore fruizione delle prestazioni vaccinali.

La Coldiretti ribadisce ancora una volta la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per una efficace campagna vaccinale anche a sostegno delle attività produttive e del turismo”​.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)