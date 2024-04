Oggi San Gerardo Maiella fu proclamato Patrono della Basilicata da Giovanni Paolo II, il Papa più amato di tutti

San Gerardo Maiella, da tutti venerato e invocato celeste Patrono delle mamme e dei bambini, oggi veniva insignito del titolo di “Patrono della Basilicata“.

Era esattamente il 21 Aprile 1994 quando fu dichiarato tale dall’amatissimo Papa Giovanni Paolo II.

In ricordo di tale prezioso evento, ecco il Decreto Pontificio di San Gerardo Maiella a Patrono della Basilicata risalente, come già detto, al 21 Aprile 1994:

“Il clero e i fedeli della Basilicata da cento anni con costante devozione onorano San Gerardo Maiella, che fu figlio umile e insigne di questa Regione.

Pertanto il Nostro Venerabile Fratello Ennio Appignanesi, Arcivescovo-Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo con tutti i Vescovi della stessa Provincia, accogliendo i voti comuni del clero e del popolo fedele, ha opportunamente approvato la scelta di San Gerardo Maiella, fratello della Congregazione del SS. Redentore, come Patrono presso Dio per la Provincia Ecclesiastica della Basilicata, ed ha chiesto che questa designazione sia confermata dalla Sede Apostolica.

Noi quindi assecondando le premurose preghiere dello stesso nostro venerabile Fratello, confermando ciò che per questi casi è stato stabilito dalla Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei Sacramenti secondo le facoltà da noi concesse, con la Nostra Apostolica Potestà ed in virtù di questo decreto, confermiamo San Gerardo Maiella celeste Patrono della Provincia Ecclesiastica della Basilicata, con tutti i diritti ed i privilegi liturgici specificati dalle Norme per la conferma dei Patroni (Atti della Sede Apostolica, voi. LXI, 1973, 276-279).

Vogliamo inoltre che questo Nostro Decreto sia custodito con religiosa cura e produca tutti i suoi effetti nel presente e nel futuro nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma presso San Pietro, col sigillo dell’anello del Pescatore, il 21 Aprile 1994, XVI del nostro Pontificato.

+ Angelo Card. Sodano Segretario di Stato Muro Lucano (PZ), Ascoli Satriano, Monte S. Angelo, Manfredonia, Troia, Incoronata di Puglia, Foggia, Deliceto, S. Agata di Puglia, Corato, Rocchetta S.A., Melfi (PZ), San Fele (PZ), Castelgrande (PZ), Rionero in V. (PZ), Ruvo del Monte (PZ), Ripacandida (PZ), Atella (PZ), Montemilone (PZ), Vietri di Potenza (PZ), Napoli, Ciorani, Auletta, Santomenna, Contursi, Lacedonia, Senerchia, Bisaccia, Buccino, S.Gregorio M., Oliveto Citra, Calitri, Pagani, Laviano, Caposele-Materdomini”.