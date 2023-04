Oggi grande festa insieme a tanti ospiti d’eccezione per le Comunità del Parco della Murgia Materana, di Matera e Montescaglioso! Ecco le foto

“È stata la festa del Parco, un appuntamento in campagna che è durata una intera giornata.

Il Centro Visite di Pianelle, nel Parco della Murgia Materana, oggi ha accolto il laboratorio conclusivo del lungo percorso RaccontArti, un progetto promosso nell’ambito del Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l., che ha incluso dieci eventi culturali da maggio 2022 ad aprile 2023.

Un progetto di 10 laboratori culturali aventi come obiettivo la creazione di forme specifiche di offerte di animazione culturale miranti alla valorizzazione del Parco della Murgia, nell’ottica di una fruizione turistica rinnovata.

Nello specifico il progetto ha puntato alla costruzione di “contenuti e narrazioni artistiche” capaci di raccontare il Parco nelle sue diverse declinazioni e attraverso le forme artistiche più vicine alla sensibilità contemporanea.

Processi di condivisione per lo più sviluppati sotto forma di laboratori capaci di sviluppare e produrre “materiali” da presentare in un evento conclusivo, ma anche tali da rappresentare un patrimonio multidisciplinare di contenuti a disposizione di una successiva azione integrata di promozione del Parco stesso.

Se per un verso il Parco prosegue la promozione e la conoscenza degli aspetti naturalistici e scientifici attraverso strumenti avanzati di comunicazione e divulgazione, “Obiettivo RaccontARTI” è stato quello di presentare e raccontare l’universo culturale collegato alle valenze simboliche che il territorio dispiega attraverso forme di interpretazione e mediazione culturale, nonché di formazione, nell’ottica della costruzione di narrazioni possibili e di produzioni artistiche capaci di sostenere una comunicazione del Parco verso un turismo rinnovato.

Una conoscenza profonda del territorio evidenzia infatti come un fattore distintivo su cui poggiare la costruzione della “reputazione” e del brand del Parco sia il peculiare rapporto tra le comunità che vivono nel contesto del parco e l’ambiente/paesaggio, intendendo per tale il paesaggio storico, culturale, rurale ed umano che in esso si dispiega. Una lettura in chiave artistica del rapporto uomo/natura/storia.

Nel corso dei precedenti 9 appuntamenti i temi sono stati:

la Scrittura creativa e di viaggio,

le mani in Pasta,

la Fotografia e Paesaggio,

lo Storytelling digitale,

Il Teatro del Cielo con esperienze di conoscenza del cielo e di esperienza teatrale,

Il racconto per immagini: l’acquerello e l’illustrazione, il teatro e canto, i suoni del parco.

Ora tutto ciò si è incontrato oggi in una giornata conclusiva dove le comunità del Parco, quelle di Matera e Montescaglioso si sono ritrovate per una festa insieme a tanti ospiti d’eccezione”.

Così rende noto il Presidente del Parco della Murgia Materana, Dott. Michele Lamacchia.

Ecco le foto della giornata.

