Oggi è la Giornata mondiale della Croce Rossa: “La giornata dei volontari, quelli che in tutto il mondo assistono le popolazioni dimenticate dai riflettori”

Oggi, 8 Maggio, ricorre la Giornata mondiale della Croce Rossa Internazionale.

Il “motto 2020” è “Keep clapping” (Continua ad applaudire), scelto per sostenere il personale medico-sanitario e i volontari della Croce Rossa in prima linea nel pieno di un’emergenza sanitaria.

La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’Associazione.

Lo scopo della giornata: diffondere i compiti svolti dalla Croce Rossa e dai Volontari.

Ecco un intervento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca:

“Questa è la giornata dei volontari, la Giornata Mondiale della Croce Rossa – un giorno in cui in tutto il mondo, 98 milioni di persone, 150 mila in Italia, sotto l’emblema della Croce Rossa, dicono a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra organizzazione si basa sono quanto di più attuale.

Bisogna ricordare, oggi, quelli di noi che in tutto il mondo sono impegnati sui fronti di crisi e di guerra, chi continua ad assistere le popolazioni le cui sofferenze sono dimenticate dai riflettori […]”.

L’8 Maggio, soprattutto quest’anno, ha un valore speciale.

Diversi gli uomini e le donne che, in piena pandemia, sono scesi in campo in aiuto della comunità.

A loro va il nostro ringraziamento.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)