Nuovo Prefetto a Matera: questi gli auguri di buon lavoro

Nuovo Prefetto a Matera.

Ecco gli auguri del segretario generale della Cgil Basilicata Angelo Summa:

“La Cgil Basilicata ringrazia sentitamente i prefetti di Potenza e Matera, Annunziato Vardè e Rinaldo Argentieri, per il lavoro svolto in questi anni, specie in momento difficile quale quello attuale, caratterizzato da una delle più difficili fasi storiche del nostro Paese tra crisi sociale, economica ed emergenziale dal punto di vista della sicurezza.

Ai nuovi prefetti dei due capoluoghi lucani, Michele Campanaro a Potenza e Sante Copponi a Matera, il nostro benvenuto e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.

