Bernalda: visite gratuite per i cittadini. I dettagli

L’Amministrazione di Bernalda fa sapere:

“Domani 31 Ottobre, dalle 9.30 in Corso Umberto angolo Via Democrito, sarà presente un camper con uno staff di medici e personale autorizzato che metteranno, a disposizione dei cittadini, la loro conoscenza in materia per contribuire alla prevenzione di patologie come il Diabete, Sindrome metabolica in genere e le Cardiopatie ischemiche.

Si effettueranno check up completi e gratuiti riguardanti varie patologie che se diagnosticate in tempo possono limitare i loro danni”.

