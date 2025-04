Nuovo centro per l’impiego a Pisticci: ecco il punto della situazione sui lavori

Nella mattinata di ieri, martedì 15 aprile 2025 il Sindaco di Pisticci Domenico Albano, l’assessore ai lavori pubblici Rocco Negro, il dirigente dell’ufficio tecnico ing. Rocco Di Leo con il RUP ing. Silvia Casareale e il direttore ing. Domenico Di Leo hanno ufficialmente presenziato alla consegna dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile sito in via Pomarico, nella frazione di Pisticci Scalo, alla ditta aggiudicatrice Montanarella costruzioni srl.

Tali lavori serviranno a riqualificare l’immobile che sarà adibito a nuovo centro dell’impiego.

Afferma il sindaco:

“Si lavora senza sosta per dotare il territorio di spazi e servizi utili alla cittadinanza in un’ottica di gestione del territorio con una prospettiva a lungo raggio.

Anche questo è stato portato a termine nonostante in tanti pensavano che l’ufficio si sarebbe trasferito definitivamente altrove, ma i fatti hanno, nuovamente, smentito le chiacchiere”.

Aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici:

“Era un impegno preso in campagna elettorale e come tale una priorità, siamo felici e soddisfatti di aver portato a termine tale iter finalizzato alla ristrutturazione di un immobile che servirà a prestare un servizio essenziale per la popolazione.

Arriveranno altri fondi per questa struttura e siamo a lavoro su molti altri cantieri in dirittura di arrivo”.