È convocata per lunedì (23 settembre), alle ore 11 nella sala della Casa delle tecnologie emergenti Matera (Ctemt), una conferenza stampa per illustrare la posizione dell’Amministrazione comunale rispetto a due progetti per la realizzazione di nuovi parchi eolici sul territorio di Matera.

Sarà presente il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore all’Ambiente Massimiliano Amenta e sono stati invitati tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo in corso.