Non se ne può più: ancora ladri in Basilicata! Ecco le zone prese di mira

Si torna a parlare di ladri in Basilicata.

Dopo aver colpito il mese appena trascorso a Potenza in via San Remo, nei pressi di Parco Aurora, nel centro storico nei pressi della Trinità e a Piazza Zara, Dragonara/contrada Giarrossa/contrada Frascheto, giungono ancora altre denunce di luoghi presi di mira.

Un cittadino segnala:

“dai ladri è stata presa di mira nuovamente c.da Dragonara ma anche via Poggio d’oro in questi ultimi giorni”.

Raccomandiamo, quindi, la massima prudenza.

Non ci stancheremo mai di denunciare quanto accade in Basilicata per tenere sempre alta l’attenzione sul tema.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)