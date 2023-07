Nido comunale di Bernalda: rinnovata e messa in sicurezza l’area esterna! Le foto

Outdoor education: rinnovata e messa in sicurezza l’area esterna del nostro nido comunale.

Uno dei punti fondamentali della filosofia educativa del nido Bimbi felici è l’outdoor education, ovvero la consapevolezza che gli spazi esterni rivestono un’importanza fondamentale per la crescita dei bambini, perché rappresentano una palestra naturale per la prima alfabetizzazione motoria.

Siamo particolarmente orgogliosi del rinnovo dell’area esterna del nido comunale, in questo modo i bimbi frequentanti l’asilo potranno avere a disposizione uno spazio progettato e allestito su misura per loro, in modo che possano sperimentarlo in tutta sicurezza.

Ecco le foto.

