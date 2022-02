Nella nostra Matera, Monica Vitti, la ricorderemo così: a bordo di una moto in piazza San Pietro Caveoso nel film “Qui comincia l’avventura”

Il mondo del cinema dice addio a Monica Vitti, l’attrice aveva 90 anni.

La sua caratteristica voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi quarant’anni di carriera, dalle sue interpretazioni drammatiche nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so) che la fecero considerare l’unica “mattatrice” della commedia all’italiana, tenendo ottimamente testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Monica Vitti era cara anche alla Città dei Sassi.

Nel 1975 era infatti a Matera per girare insieme a Claudia Cardinale il film “Qui comincia l’avventura”, diretto da Carlo Di Palma.

Molti ricorderanno la scena del film in cui Monica Vitti è a bordo di una moto per risalire da piazza San Pietro Caveoso verso il piano attraverso via Buozzi.

Sullo sfondo il palazzo costruito negli anni ’50 in piazza San Pietro Caveoso, poi abbattuto nel 1989.

A dare la triste notizia della dipartita Walter Veltroni:

“Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più.

Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto“.

