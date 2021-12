Nella nostra Matera il Natale è vicino ai disabili: accesso gratuito alla giostra e alla ruota gigante! Le foto

Un Natale quello che ci accingiamo a vivere nella capitale europea della cultura il più possibile vicino alle esigenze della disabilità e dell’inclusione sociale.

E’ l’auspicio dell’amministrazione comunale comunica i propri sforzi per rendere accessibili gli intrattenimenti previsti per le festività natalizie.

La giostra situata in piazza Vittorio Veneto e la ruota panoramica gigante situata in piazza della Visitazione sono infatti su richiesta del Palazzo Comunale, accessibili ai disabili e ai loro accompagnatori.

La “giostra intorno al mondo”, storico carosello di cavalli galoppanti di costruzione artigianale, ha predisposto, per la prima volta in Italia, un accesso per disabili attraverso un’apposita rampa e uno spazio ad hoc sulla pedana rotante.

L’accesso è consentito gratuitamente al disabile e a un suo accompagnatore.

La ruota panoramica gigante, di ultima generazione, alta trenta metri e dotata di luci led con scenografie luminose, dispone di una cabina per disabili a cui si accede attraverso un percorso privo di barriere architettoniche. Anche in questo caso l’accesso è consentito gratuitamente al disabile e a massimo due accompagnatori.

Commenta l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido:

“Ringrazio gli organizzatori, Fratelli Doccino Park and Rides ed EmmeCiEsse per aver risposto positivamente al nostro appello, dimostrando spirito collaborativo e grande sensibilità al tema.

Eliminare le barriere architettoniche dalle giostre è un piccolo ma riteniamo importante gesto per un Natale senza discriminazioni, realmente inclusivo e accessibile a tutti”.

Sostiene il Sindaco Bennardi:

“Tanto è ancora da fare in città per rendere tutti i servizi e i luoghi accessibili ai disabili e su questo c’è un confronto serrato e trasversale tra i settori e gli assessori.

Ma intanto questi sono piccoli ma importanti risultati ottenuti per sottolineare la nostra visione di una città realmente accessibile e inclusiva, anche per i più piccoli come per tutti quei cittadini e avventori che vorranno provare l’esperienza della ruota panoramica”.

Queste alcune foto delle attrazioni.

