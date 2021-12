Matera, episodi di violenza contro gli operatori sanitari: ecco le ultime notizie

Domani dalle ore 08:30 alle ore 14:30, presso la Sala Cinema dell’Azienda Sanitaria di via Montescaglioso a Matera si svolgerà l’evento formativo dal titolo “Gestione delle relazioni all’interno del contesto lavorativo. Riconoscere e prevenire fenomeni di violenza e molestie sui luoghi di lavoro”.

In una nota diffusa dall’ASM si sottolinea che:

“In tutti gli ambienti di lavoro, soprattutto in quei settori in cui è frequente il contatto con il pubblico (amministrazioni pubbliche, assistenza sociale, strutture sanitarie) e dove si creano lunghi tempi di attesa, gli atti di violenza (aggressioni, intimidazioni, uccisioni) rappresentano un problema crescente.

Con la Pandemia da Covid 19 sono aumentati i rischi di aggressione ai danni degli operatori sanitari, tanto da affermare la presenza di nuova emergenza sociale, nota a livello mondiale come violence against doctors, per il verificarsi di più episodi di violenza al giorno nel settore sanitario, comprensivi di intimidazioni e molestie.

Il rischio di atti di violenza, pertanto, è tornato al centro della regolamentazione nazionale, a seguito della ratifica definitiva della Convenzione del 2019 n.190 sulla violenza e molestie nel mondo del lavoro ed ha una particolare rilevanza, perché gli effetti di tali atti potrebbero determinare non solo conseguenze dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto sul benessere psicologico, cognitivo, emotivo e comportamentale del lavoratore che li subisce.

La condizione di forte emotività dei soggetti coinvolti, anche a causa della situazione di angoscia che si trovano ad affrontare, si caratterizza per uno stato di frustrazione, vulnerabilità e perdita di controllo.

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari ha richiesto pertanto all’organizzazione sanitaria l’identificazione dei fattori di rischio e la scelta di strategie più opportune alla gestione degli stessi.

Il Corso mette in luce le ultime definizioni di violenza e molestie e fa riferimento alla regolamentazione internazionale, europea e nazionale del fenomeno, mentre il focus è orientato sui rischi psicologici e sociali, sulla valutazione del rischio e sulle possibili misure di prevenzione e contrasto al fenomeno nei contesti aziendali”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Sanitaria di Matera, in continuità con il Piano di Azioni Positive.

Conclude la nota:

“Il nuovo direttore generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti, abbraccia le linee programmatiche del Work life Bilance ponendo particolare attenzione alle richieste e ai bisogni dei lavoratori, garantendo, a tutti gli operatori dell’Azienda Sanitaria, il supporto psicologico e le modalità di contrasto e prevenzione del mobbing e delle discriminazioni“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)