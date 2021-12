Matera: nella chiesa di San Paolo il parroco don Donato in conferenza su questo tema sacro! Ecco i dettagli

L’Unitre di Matera si è aperta alla città con un ciclo di conferenze mensili.

Lunedì 20 Dicembre, alle ore 19:30, nella chiesa di San Paolo, il parroco don Donato Di Cuia, terrà una conferenza sul tema dell’arte sacra.

Don Donato, parroco ma anche esperto d’Arte, terrà una conferenza dal titolo: “Il Natale secondo Giotto” e commenterà alcuni dipinti del grande pittore fiorentino.

Quest’ultima iniziativa, svolta in collaborazione con la parrocchia di San Paolo, è aperta, oltre che ai soci dell’Unitre, anche a tutti i parrocchiani.

Con questo incontro si conclude il ciclo di conferenze organizzate per il 2021 dall’Unitre di Matera.

L’incontro di Lunedì 20, nella chiesa di San Paolo, sarà anche l’occasione per salutare e fare gli auguri di buone feste a tutti gli iscritti, prima della pausa delle lezioni in occasione delle feste natalizie.

Visto il buon esito dell’iniziativa le conferenze mensili dell’Unitre continueranno anche per il prossimo anno con interventi di esperti su vari temi di stringente attualità.

L’intento dell’Unitre, che è un’associazione nazionale culturale e di volontariato, è quello di fornire alle persone di tutte le età la possibilità di imparare lungo l’intero corso della vita così da poter incrementare le possibilità di conoscere.

Avere gli strumenti della conoscenza è una buona possibilità per non sentirsi esclusi in un mondo in cui la tecnologia è sempre più sofisticata e, in questo particolare periodo di Covid 19, così privo di occasioni di incontro e di socializzazione.a

