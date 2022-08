Nel materano torna lo “storico torneo della notte”: tutti in campo fino alle prime luci dell’alba! Ecco i dettagli

Dopo qualche anno di stop ritorna lo storico torneo della notte a Montescaglioso: decine e decine gli atleti coinvolti anche dalla provincia e dalla vicina Puglia in questa manifestazione unica in tutta la provincia di Matera.

Stiamo parlando di una delle kermesse più amate dai giovani che, da tanti anni, tutta in una notte fa divertire fasce d’età giovani e meno giovani in una location unica come quella della villa Belvedere.

Fanno sapere gli organizzatori:

“Negli anni scorsi abbiamo optato per il torneo della notte under 18 e, quindi, era aperto solo ad una determinata fascia d’età.

Ma nuovamente da quest’anno abbiamo deciso che fosse arrivato nuovamente il momento di rendere partecipi tutti senza limiti di età anche per via delle tante richieste pervenute.

L’evento sportivo e in programma per il 16 Agosto, a partire dalle ore 18.30 fino alle prime luci del mattino.

Da stabilire attraverso le adesioni lo svolgimento del girone all’italiana oppure in più giorni.

La location sarà, come da tradizione, il Centro sportivo cappuccini di Viale Belvedere.

Lo staff della tredicesima edizione del torneo sarà composto da Nicola Suglia e da Franco e Giuseppe Eletto, instancabili promotori dei tornei estivi di futsal a Montescaglioso nonché dagli arbitri della manifestazione, Rocco Franco, Gianni Raddi e Mario Paolicelli.

Lo staff sta lavorando alacremente: l’obiettivo è vedere nuovamente in campo tanti atleti senza limite d’età come le scorse edizioni.

Le premiazioni saranno sul primo e secondo posto”.

Spiega Suglia:

“Il nostro obiettivo è quello di far divertire tutti in un contesto di amicizia e divertimento per trascorrere qualche ora di svago.

Le squadre iscritte sono 15.

Sul posto anche uno stand gastronomico con panini e cornetti caldi.

E le iniziative non finiscono qui: stiamo lavorando per la festa di fine estate sempre dedicata al futsal e ai nostri giovani, da fare dopo le festività Patronali”.

