Nel materano grande successo per questo torneo: tanti i bimbi in campo con entusiasmo, allegria e determinazione! Ecco le foto

Grande successo per la seconda edizione del torneo 3vs3.

Tanto pubblico, tanto divertimento e tanti iscritti in tutte le categorie dai grandi ai più piccoli.

Questi gli ingredienti della riuscita della seconda edizione del 3vs3.

Per quest’anno il torneo è stato allargato alle categorie grandi, esordienti, pulcini e piccoli amici e si è disputato presso il campetto dei cappuccini di Viale Belvedere, il Lunedì appena trascorso.

Organizzato e ideato da Nicola Suglia in collaborazione con Franco e Giuseppe Eletto (presentatore il primo e arbitro il secondo).

A vincere la finale dei grandi è stata la squadra “Stella Maris” composta da:

Scovoli Maurizio;

Scovoli Gianluca;

Schembri Edoardo;

Rochira Vincenzo, che ha sconfitto in finale 5-1 la SD Audio composta da Rocco Scialpi;

Domenico Mianulli, Pierfrancesco Venezia e Mauro carruozzolo.

A premiare le prime due classificate Nicola Suglia.

Mentre la categoria esordienti è stata aggiudicata da F.d.a Costruzione composta da:

Mattia Ditaranto;

Enrico Castellaneta;

Andrea Matarazzo, che ha battuto in finale per 4 a 3 dopo i rigori 1-1 i tempi regolamentari.

La squadra vincente della prima edizione dello scorso anno Real Ditaranto composta dai cugini Pierluigi, Antonio ed Ettore Ditaranto.

Per quanto riguarda i pulcini, torneo aggiudicato dagli amici bomber che hanno vinto contro i serpenti blu, mentre sono state premiate tutte e quattro le squadre dei piccoli amici di restate in città.

Il capocannoniere degli esordienti è risultato Lorenzo Scocuzza con 14 gol, mentre nella categoria dei grandi Mauro Carruozzolo con 15 gol (ma con una partita in meno avendo saltato la finale).

Una giornata di grande divertimento per la seconda edizione del torneo di futsal 3vs3, per tutte e quattro le categorie: al torneo hanno preso parte 24 squadre suddivise in 4 categoria e composte da 4 atleti.

Il torneo è stato molto apprezzato e seguito, ci fa sapere l’organizzatore dell’evento sportivo Nicola Suglia:

“con i miei collaboratori Franco e Giuseppe Eletto abbiamo promosso davvero tante categoria e tanti tornei per quest’estate 2022.

Il 3vs3 è stato uno di questi che abbiamo allargato anche ad altre fasce d’età.

Per il momento, questa scommessa, sembra ci stia dando buoni riscontri: abbiamo bissato il successo dello scorso anno dato il buon numero di squadre iscritte per un totale di 24 squadre e di pubblico.

Un evento che visto il grande successo sarà riproposto nuovamente.

Voglio ringraziare i miei collaboratori Franco e Giuseppe Eletto per la grande disponibilità nonché per l’impegno profuso per la realizzazione del torneo.

Un ringraziamento a tutti voi sponsor che hanno creduto in noi, al nostro addetto stampa e fotografo Raffaele Capobianco ad Ivana Durante ed Antonio Delia con il gruppo restate in città, al nostro Raffy dj e tutto il suo staff che ha allietato le serate con tanta buona musica ed animazione e specialmente tutti i partecipanti delle varie categorie compreso i tanti bambini che con tanta voglia, entusiasmo allegria e determinazione sono scesi in campo”.

E non è finita qui fa sapere Suglia, perché dopo qualche anno, ritorna il mitico torneo della notte denominato “trofeo sotto le stelle” aperto a tutte le età per la sua tredicesima edizione: torneo storico dell’estate Montese ideato da Giuseppe Eletto 15 anni fa che ha sempre fatto registrare una notevole presenza di atleti e squadre provenienti dalla provincia e dalla vicina Puglia che rendono questa manifestazione unica nella provincia.

Le squadre iscritte sono 15.

Il torneo si svolgerà il 16 Agosto, a partire dalle 18.00 fino all’Alba.

E le iniziative non finiscono qui, perché come annuncia Suglia, “stiamo lavorando per la festa di fine estate sempre dedicata al futsal e ai nostri atleti da organizzare dopo le festività Patronali”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)