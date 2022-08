Incidente sulla 106 Jonica: sfiorata la tragedia! Ecco cosa è successo

Ieri notte sulla Statale 106, al confine con il comune di Nova Siri, sfiorata la tragedia.

Un’auto è andata in avaria.

L’uomo al volante ha accostato.

Stava poi per scendere dal mezzo per installare i dispositivi di sicurezza sulla strada quando un’auto è sopraggiunta prendendo in pieno lo sportello aperto di quella ferma.

Per fortuna solo danni alle cose e non al conducente del mezzo in avaria che, per pochissimo, non era ancora sceso dalla sua auto.

Sul posto intervenuti Carabinieri, personale Anas e carro attrezzi.a

