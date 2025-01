Nel materano nonna Carmela ha compiuto 100 anni! Tantissimi auguri

Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Carmela Belcaro, che ha compiuto ben 100 anni.

Così commenta l’Amministrazione comunale di Pisticci a nome di tutta la comunità:

“Ieri abbiamo festeggiato una persona speciale, Carmela Belcaro, che ha raggiunto un traguardo straordinario: 100 anni!

L’Amministrazione Comunale esprime con affetto e stima i migliori auguri per questo straordinario cammino di vita.

Il sindaco Albano, insieme all’assessore Troiano e al consigliere Muliero, ha consegnato alla signora Belcaro una pergamena ricordo.

Tanti auguri”.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Carmela.

Ecco le foto.