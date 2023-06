Nel materano mucca incastrata in un dirupo! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 08.15 circa di oggi, 24/06/2023 la squadra dei Vigili del Fuoco di Ferrandina è intervenuta in agro di Pomarico (MT) per il recupero di una mucca che è rimasta incastrata in un dirupo.

È stato necessario l’Intervento del nucleo degli elicotteristi di Bari, supportati dagli specialisti del nucleo S.A.F., per disincastrare l’animale che è stato portato in salvo intorno alle ore 14.30.

Sul posto anche sanitari dell’Azienda Sanitaria di Matera.

L’intervento si è concluso alle ore 14.40.a

