Nel materano lotta allo spopolamento: formata la classe prima dell’anno scolastico 2023/2024! Ecco i dettagli

A Grassano formata la classe prima dell’anno scolastico 2023/2024.

“Con grande gioia e un pizzico di emozione, considerandone l’importanza per il nostro territorio, il sindaco e l’intera amministrazione comunale, porgono i migliori auguri a tutte le ragazze ed i ragazzi che hanno scelto l’istituto tecnico economico C. Levi per il proseguimento del loro percorso di studi nell’A.S. 2023/2024 al termine del percorso del I grado.

La buona notizia fornita dalla Dirigente Policaro, a chiusura delle operazioni delle iscrizioni, arriva in questo periodo storico ove lo spopolamento e la migrazione dilagano ovunque, soprattutto nei piccoli borghi del sud Italia, rappresenta un nuovo spiraglio di luce per la nostra comunità.

Un grazie sincero alle due dirigenti scolastiche la dott.ssa Caterina Policaro e la dott.ssa Elena Labbate dell’Istituto Comprensivo, per il lavoro sinergico e di collaborazione di questi mesi che ha oggettivamente portato i suoi frutti, insieme all’interno personale scolastico docenti e Ata del Carlo Levi.

Accogliamo positivamente anche la notizia definitiva dell’approvazione, per l’ITE di Grassano, del nuovo indirizzo tecnico “Informatica e Telecomunicazioni” per una offerta formativa che intende andare al passo con i tempi.

Indirizzo che si affianca al classico indirizzo economico, come annunciato dalla stessa dirigente Policaro durante la prima iniziativa messa in campo per i 50 anni di attività dell’Istituto Superiore di Secondo Grado nel territorio Grassanese”.

Così scrive il sindaco di Grassano, Filippo Luberto.

