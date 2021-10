Nel materano l’autrice dei libri dedicati alla nostra Imma Tataranni! I dettagli

A Irsina (MT) la nuova opera di Mariolina Venezia con protagonista Imma Tataranni.

A dare la notizia il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Giovedì 4 Novembre alle 18:00 presso il centro Arenacea nell’ex Convento di San Francesco presenteremo la nuova opera di Mariolina Venezia.

Dialogheranno con l’autrice:

la Prof.ssa Rosaria Scaraia;

il Magistrato Mariadomenica Marchese.

Sarà piacevolissimo conoscere le leggi che Imma Tataranni vorrebbe applicare al mondo reale e confrontarle con quelle esistenti e applicate da un vero Magistrato.

Un evento culturale importante, per il quale ringraziamo la Casa editrice Einaudi, che accade in un momento in cui le nuove puntate in onda su Rai1 stanno ottenendo un successo enorme“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)