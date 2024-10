Nel materano istituti scolastici provenienti da tutta Italia per discutere del turismo di istruzione. I dettagli

Oggi, nel villaggio Toccacielo di Nova Siri, l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha incontrato una rappresentanza di istituti scolastici provenienti da tutta Italia per discutere del turismo di istruzione con particolare riferimento ai “viaggi esperenziali”.

Dice Latronico;

“Un’importante occasione di confronto organizzata da Idea Viaggi per far conoscere la Basilicata, una terra di cultura millenaria, con Matera e la Magna Grecia come punti di riferimento storici.

Ma non solo: la nostra regione è anche la terra dei parchi, un patrimonio di biodiversità che merita di essere scoperto e apprezzato.

Investire nel turismo scolastico significa offrire ai giovani un’esperienza formativa che arricchisce il loro percorso di crescita.

Visitare musei, siti storici, parchi naturali e altre destinazioni educative consente ai ragazzi di vedere e toccare con mano ciò che studiano nei libri di testo.

Il turismo di istruzione mette in relazione territorio e giovani in una sorta di corrispondenza biunivoca: i luoghi visitati traggono vantaggi in termini di visibilità, mentre per gli studenti le esperienze di viaggio possono aumentare l’interesse per determinate materie.

Ad esempio, l’escursione in una riserva naturale può stimolare la passione per le scienze naturali”.