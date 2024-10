Il 118 al G7 di Matera: “disposto la presenza fissa di un mezzo che garantisce assistenza”. I dettagli

Piena collaborazione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza 118 per il G7 collaterale di Matera.

La Direzione Asp Basilicata ha disposto la presenza fissa di un mezzo che garantisce assistenza base con infermiere ed autista soccorritore sia nella prima giornata del vertice che in quella di domani.

Nella giornata odierna, che è quella clou dell’importante evento politico mondiale, viene garantita l’assistenza con un mezzo medicalizzato e quindi con medico a bordo nell’orario 8-20.

Assicurata anche la presenza all’interno della cabina di regia che la questura di Matera costituisce in occasione di eventi di rilievo.

Al G7 collaterale sulle Pari opportunità è stata data la piena disponibilità da parte di Asp che potenzia il suo sistema di emergenza urgenza rispondendo alle necessità connessi ad eventi particolari.

La Basilicata ha nel servizio del 118- diretto da Serafino Rizzo- tutto personale formato per attività emergenziali e strutturato, e non personale volontario come avviene in altre regioni.

Il Direttore Generale della Asp Maraldo fa “un plauso agli uomini e alle donne del 118 che mostrano sempre forte attaccamento e dedizione al lavoro svolto con sempre maggiore professionalità”, evidenziando che “nei prossimi giorni, così come già previsto, si terrà un tavolo tecnico in cui verrà affrontato in particolar modo anche il tema della sicurezza sul lavoro”.