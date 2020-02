Nel materano furgone in fiamme! Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Intorno alle ore 3:00 della notte scorsa si è verificato un incendio presso un allevamento equino situato nel Comune di Montescaglioso vicino alla SP 3.

Ad essere interessato dall’incendio un furgone utile al trasporto cavalli e alcune balle di fieno poste sotto una tettoia.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Matera, impegnati fino alle 12:00 nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Al via le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

Sul posto anche i Carabinieri di Montescaglioso.