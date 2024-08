Nel materano alla vista dei poliziotti 36enne assume atteggiamento sospetto! Ecco cosa nascondeva

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un 36enne nigeriano, irregolare in Italia, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti lungo la fascia jonica, svolti congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di P.S. di Policoro, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori, ha assunto un atteggiamento sospetto.

Ciò ha indotto i poliziotti ad effettuare un controllo.

Nello zaino che portava con sé, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 194 gr. e un ulteriore pezzo della medesima sostanza stupefacente del peso di 0,2 gr., contenuto in un ovetto di plastica di colore giallo.

Dopo aver informato l’Autorità giudiziaria, la droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e contestualmente ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora.