Nel materano al via l’inclusione di questi ragazzi attraverso il calcio: “Vogliamo regalar loro un sorriso”. Ecco la bella iniziativa

Il Comune di Tursi (MT) e la cooperativa Novass, in qualità di Ente titolare ed Ente gestore del centro Sai “Ribat” per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, ha aderito al progetto “Rete!” promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, in condivisione con il Ministero degli Interni e dal 2015.

Fa sapere l’amministrazione del Comune di Tursi:

“Il Sindaco Cosma e l’assessore allo sport Federico Lasalandra, hanno da subito accolto positivamente l’attuazione del progetto, concedendo l’utilizzo del campo di calcio a 5 Tonino Parziale a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività coordinate da un tecnico federale abilitato.

Il progetto “Rete!” è un’iniziativa rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere e favorire l’interazione tra pari ed i processi di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio.

Ogni Sabato a partire dal 2 Aprile si svolgono gli allenamenti, tra le attività volte a favorire i processi di inclusione attraverso il calcio creando un modello di integrazione attraverso la partecipazione di giovani italiani e stranieri in squadre miste”.

Soddisfatto il Sindaco Cosma:

“L’integrazione e l’inclusione devono essere i capisaldi di una comunità che vuole definirsi civile.

In tal senso abbiamo accolto positivamente l’iniziativa promossa dalla Novass, attivando tutte le procedure per renderla possibile.

Un esempio concreto di cooperazione tra istituzioni che porterà sicuramente ottimi risultati anche attraverso altri progetti che sicuramente si concretizzeranno in futuro.”

Gli fa eco l’assessore allo sport Lasalandra:

“Lo sport è il primo mezzo per abbattere ogni barriera e ogni differenza.

Nel rettangolo di gioco come nella vita dobbiamo essere tutti uguali e lavorare per fare qualcosa di buono.

Grazie alla cooperazione costruttiva tra la Novass, che tanto si è prodigata per portare questo bel progetto nella nostra città, e l’amministrazione comunale, abbiamo permesso attraverso lo sport più bello del mondo di regalare un sorriso a questi ragazzi che meritano il meglio per il loro futuro e siamo onorati di aver contribuito a posizionare un mattoncino di questa costruzione”.

