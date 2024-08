Nel 1974 nasce Scanzano Jonico: grande festa per i nati nello stesso anno! Ecco le foto

Scanzano Jonico è il comune più giovane di Basilicata, infatti, nasce dal punto di vista amministrativo nel 1974, in seguito all’autonomia dal comune di Montalbano Jonico.

Il comune, rispetto anni fa, è in forte crescita demografica, secondo i dati Istat 2023, elaborati da Tuttitalia, la fascia d’età dei cinquantenni rappresenterebbe circa il 7,2% dell’intera popolazione.

Per i nati nel 1974 il proprio cinquantesimo genetliaco è coinciso con quello del comune, per tale ragione hanno inteso dar via ad una festa con l’intento di avviare una sorta di “tradizione” all’insegna della socialità che, a detta loro, continuerà anche nei prossimi anni.

Queste le parole di una delle partecipanti:

“Esserci incontrati è una cosa bella, ma è giusto ricordare anche chi non c’è più, come Rocco e Mario, chi non è potuto essere qui per impegni familiari o lavorativi, chi non vive più in Basilicata.

Il brindisi che voglio fare è a noi, che siamo diversissimi, ma siamo una forza, abbiamo dimostrato sempre che quando vogliamo riusciamo ad ottenere ciò che vogliamo, nonostante le difficoltà ci siamo rialzati sempre e speriamo di continuare a farlo”.

La festa si è tenuta in uno stabilimento balneare di Scanzano, in un luogo suggestivo “baciato da una luna splendente”.

Ad maiora Scanzano Jonico!

Ecco le foto dei festeggiamenti.