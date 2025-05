Nastri d’argento, la serie televisiva “Imma Tataranni” girata a Matera è tra i finalisti! I dettagli

Sono in tutto 23 i titoli in gara selezionati che concorrono nelle cinque categorie dei Nastri d’argento (Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv) che ormai tradizionalmente sintetizzano la serialità in onda sulle piattaforme Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, RaiPlay, Sky e sulle reti Rai e Mediaset.

Tra i titoli in votazione spicca Imma Tataranni – Sostituto procuratore – quarta stagione.

La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 31 maggio 2025 a Napoli.

Quindi facciamo tutti il tifo per Imma Tataranni, la serie televisiva girata a Matera.