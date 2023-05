Museo nazionale di Matera, percorsi di benessere tra le opere d’arte per la Giornata internazionale dei musei! I dettagli

Anche il Museo nazionale di Matera aderisce, il 18 maggio, alla Giornata internazionale dei Musei (International Museum Day) iniziativa promossa dell’ICOM (International Council of Museums) con l’intento di richiamare il ruolo che i musei svolgono nella società e rafforzare i loro legami con le comunità locali, con i visitatori e con i responsabili delle politiche culturali nazionali e locali.

Il tema di quest’anno è “Musei, sostenibilità e benessere” (Museums, Sustainability and Well – being), concettualmente legato agli Obiettivi di Sviluppo sostenibile e alla possibilità di esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità.

Nel corso della giornata saranno organizzati dei “percorsi di benessere” tra le opere d’arte volti a far scoprire in modo inedito le collezioni del museo.

Nella sede Ridola, alle 10:00 e alle 15:00, sarà possibile fare un viaggio nella cultura contadina legata alla tradizione del pane attraverso l’esplorazione dei timbri in legno presenti nella collezione etnografica del museo, ma anche immergersi tra le essenze profumate contenute nei vasi magnogreci all’interno del percorso espositivo “Tiresia, il mito fra le tue mani”.

A Palazzo Lanfranchi, alle 12:00 e alle 17:00, i visitatori potranno sedersi ad ammirare i paesaggi fotografici di Francesco Radino, attraversare il giardino all’interno del chiostro e riscoprire la vita del vicinato nei borghi lucani, rappresentata negli scatti del fotografo Mario Carbone che li realizzò nel 1960 durante il suo viaggio in Basilicata in compagnia di Carlo Levi.

Le foto, che nascevano dall’esigenza di Levi di fissare le immagini del territorio per preparare il telero “Lucania 61”, saranno messe in dialogo con alcuni pezzi della collezione etnografica.

A fine percorso il visitatore sarà invitato a godere del panorama dei Sassi attraverso i diversi affacci presenti nel museo.

Per partecipare ai percorsi, inclusi nel biglietto di ingresso del museo, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it

