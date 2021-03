Murgia Materana: vita nuova per la storica Cisterna del Comune! Ecco i dettagli

Fa sapere l’Ente Parco della Murgia Materana:

“Nei prossimi giorni inizierà la ristrutturazione architettonica e funzionale della ‘Cisterna del Comune’, storica cisterna ‘a tetto’ presente nella Zona speciale di conservazione ‘Gravine di Matera’, anticamente a servizio dei pascoli pseudosteppici della murgia materana.

La ‘Cisterna del Comune’ è stata scelta in base ad una valutazione relativa alle caratteristiche di localizzazione baricentrica, rispetto agli ambiti in maggior misura pascolati e maggiormente minacciati dal rischio di incendi, oltre che per la valenza storica ed architettonica del manufatto stesso”.

Ecco alcune foto dello stato attuale in cui vige la Cisterna in questione:

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)