Murgia materana: anche i disabili potranno godere di questo bellissimo sentiero! I dettagli

Nella mattinata di Venerdì 12 Marzo, il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Dott. Michele Lamacchia, ha incontrato i tecnici incaricati di progettare l’adeguamento del sentiero che ha il fine di collegare la struttura di “Parco dei Monaci” con il villaggio rurale di Pianelle in agro di Montescaglioso (MT), sede del Centro di Educazione Ambientale.

Questo sentiero, che per la maggior parte è ubicato sulla sede ferroviaria delle ex Ferrovie Calabro Lucane, diventerà dunque fruibile anche per le persone diversamente abili, grazie alla realizzazione di un fondo liscio, che consentirà il transito in maniera agevole.

Il Presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia, ha dichiarato:

“Oggi abbiamo avuto un incontro molto proficuo.

Il sopralluogo, infatti, era finalizzato a fornire precise indicazioni progettuali per rendere il sentiero fruibile e accessibile per tutti.

Questo intervento intende dare vitalità ad un territorio bellissimo e si presenta come un’azione incisiva di civiltà nelle campagne.

Contiamo di completare i lavori entro la fine dell’anno, restituendo un gioiello ai cittadini della comunità del Parco, i quali potranno godere di queste meravigliose bellezze”.

