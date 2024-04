Montescaglioso, un successo il 7° trail Difesa San Biagio: più di 300 runner provenienti da tutto il sud Italia! I dettagli

La città dell’Abbazia domenica scorsa ha accolto 300 runner per il 7° trail Difesa San Biagio.

Un percorso immerso nel verde alle porte di Montescaglioso fra ripide e calanchi ha fatto da sfondo al settimo trail Difesa San Biagio.

Divisi in categorie si sono messi alla prova trecento runner provenienti da tutto il sud Italia per guadagnare punti validi come prima delle otto prove del circuito trail al sud del 2024.

Più di trenta le società iscritte.

Il caldo tardo primaverile quasi estivo non ha scoraggiato i tanti turisti, appassionati, amici e familiari che hanno accompagnato i corridori partecipando alla passeggiata culturale di 8 km circa con tanto di visita ad alcuni siti archeologici presenti nel parco.

Aggiunge Gianni Andriulli, organizzatore dell’ evento insieme ai Bitlossi Monterun:

“Un modo anche per calamitare turisti attraverso lo sport con l’obiettivo oltre che sportivo anche sociale come accade da alcuni anni a Pasquetta.

È stata istituita la giornata ecologica proprio per ripulire un’ampia area del percorso di gara.

Per la cronaca nella 21 km si è imposto il calabrese Antonino Magisano in poco meno di due ore e tra le donne la padrona di casa Lidia Mongelli.

Mentre la 12 km è andata a Nicola Cicchelli della correre Pollino in poco più di un’ora davanti ai lucani Roberto Dilecce e Giuseppe Sollazzo.

Prima tra le donne Amalia Rosucci della Bramea vultur runners.

Ecco una foto della gara.