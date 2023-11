Montescaglioso: un laboratorio sensoriale per capire cosa può provare chi è affetto da Sclerosi Multipla. L’iniziativa

Sabato 11 Novembre 2023, nel corso dell’incontro promosso dalla sezione provinciale dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ed organizzato dal Dott. Stefano Galetti, l’Assessore Bruno Mazzoccoli ha firmato, simbolicamente a nome di tutta la Comunità Montese, l’adesione alla “Carta dei diritti delle persone con SM e patologie correlate”.

Afferma Vincenzo Zito, sindaco di Montescaglioso:

“Una presa d’atto ed una manifestazione di sostegno alle persone affette da questa malattia imprevedibile, invalidante e su cui c’è ancora tanto da imparare.

Molto interessante ed educativo è stato il laboratorio sensoriale per capire cosa può provare chi è affetto da SM.

Proprio per l’interattività del laboratorio sensoriale c’è un impegno comune per ripeterlo a marzo 2024 in occasione dell’annuale raccolta fondi dell’AISM per avere un sempre maggiore coinvolgimento di una Comunità sensibile come si dimostra sempre nei fatti quella di Montescaglioso”.

