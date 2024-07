Montescaglioso: svelato il cartellone degli appuntamenti estivi! Ecco cosa c’è in programma

Svelato il cartellone estivo di “GO! di AMO ci” l’estate montese 2024 che regalerà da Luglio a Settembre circa 60 serate da vivere insieme, per divertirsi e godersi la bellezza della città dell’Abbazia scegliendo ogni volta tra musica, spettacolo, intrattenimento, eventi culturali e sportivi ed appuntamenti che guardano a tutte le età della vita, dai bambini ai giovani fino agli anziani, con un occhio particolare rivolto alle famiglie.

Iniziative pensate per accendere tante luci sui luoghi del centro storico e del territorio cari ai montesi, ma anche sul talento e la voglia di fare del mondo dell’associazionismo degli imprenditori, dei commercianti e della gente comune, un’energia inesauribile che parla della città e della sua identità, che racconta delle sue tradizioni, delle sue passioni, della sua storia e della sua vivacità, laboriosità e dell’orgoglio che ha sempre contraddistinto la comunità.

Il cartellone di eventi, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Montescaglioso in collaborazione con associazioni, imprese ed attività commerciali, comprende oltre alle tradizionali manifestazioni estive anche iniziative e attività di natura socioculturale, proponendo una programmazione che punta a valorizzare l’offerta culturale e turistica della Città.

Commenta l’amministrazione:

“Ci sarà praticamente un evento ogni sera – dal turismo alla cultura – per dare ai montesi a casa ed ai turisti che soggiorneranno nel territorio, tante occasioni e tanti motivi per vivere la città, fare dei suoi luoghi più belli e dei suoi contenitori più importanti un ritrovo per stare in famiglia e con gli amici, un’occasione per divertirsi, ma anche per conoscere ed apprezzare quanto la comunità sa fare ed offrire con la sua vivacità.

Si tratta di un cartellone pensato ed organizzato insieme alla città, con le sue risorse professionali e culturali, con il protagonismo degli operatori commerciali, del mondo dell’associazionismo e della Pro Loco, con spirito di condivisione e sinergia”.

Ecco la locandina degli eventi.