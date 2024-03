Montescaglioso: primi passi verso la grandiosa festa del Patrono San Rocco. Ecco le novità di quest’anno

Primi passi verso la grandiosa festa di San Rocco patrono di Montescaglioso.

Il primo passo è stato quello dell’annuncio che la festa 2024 sarà allietata dalla Banda “Città di Rutigliano” – dal 1877 nelle date del 19 e 20 Agosto.

Altrettanto importante l’annuncio della ditta di luminarie che allestirà l’impianto per la festa più importante della città di Montescaglioso.

La ditta che illuminerà la festa di quest’anno è la “Blasi Group” di Grottolella (AV).

Si tratta di una prima volta per questa ditta campana.

Alla Blasi Group toccherà illuminare la bellissima location montese che si snoda tra il centro storico e le vie centrali come P.zza. Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, P.zza Roma Roma, via Giuseppe Garibaldi, via Carlo D’ Alessio (incrocio via San Francesco D’Assisi) e via Cavour.

In piazza Roma l’azienda installerà una bellissima cassarmonica denominata la Cupola di San Pietro nella quale si svolgeranno come da tradizione concerti inseriti nel programma.

Attesissima anche la maestosa Galleria tra piazza Roma e Corso della Repubblica.

Il Comitato Feste Patronali, per l’edizione 2024, annuncia:

“Siamo felici di comunicare a tutti i cittadini Montesi, alle attività commerciali e ai turisti che la ditta che allestirà l’impianto di luminarie per la festa di San Rocco 2024 sarà la “Blasi Group” di Grottolella (AV).

L’impianto che sarà montato sarà totalmente rinnovato e maestoso, così come la nostra festa patronale merita.

Grazie al supporto che le aziende del territorio e dalle famiglie montesi vorranno donarci ci auguriamo di vivere, come è stato nel 2023, una festa grandiosa”.