Salvini a Matera: “Le elezioni non sono mai una partita vinta”. I dettagli

Matteo Salvini a Matera per la presentazione dei candidati per le Regionali lucane del 21 e 22 Aprile, a sostegno del governatore uscente, Vito Bardi (Forza Italia).

Dice il Ministro:

“In Basilicata contiamo di vincere, anche perché qui le divisioni e le fratture sono tutte a sinistra.

Sono contento di quello che la Lega ha fatto in questi cinque anni al governo della regione: saremo anche al governo ancora tra un mese e quindi stiamo già lavorando.

C’è da confermare un buongoverno.

Le elezioni comunque non sono mai una partita vinta”.

Sulle prossime elezioni europee:

“Qualcuno ha votato questa commissione, ha votato Ursula von der Leyen, ha sostenuto la commissione per me sciagurata che anche oggi ha portato i trattori a manifestare a Bruxelles perché ha fatto danni all’agricoltura, alla pesca.

Occorre cambiare questa Europa perché lo ripeto, senza che qualcuno si offenda, chi parla di guerra e di invio di soldati fuori dai confini europei è un pericolo per i nostri figli, per l’Europa e per il continente”.