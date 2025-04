Montescaglioso, mercato domenicale: restano invariate data e orario

Il vicesindaco di Montescaglioso Rocco Oliva informa che i prossimi mercati a Montescaglioso si svolgeranno Domenica 13 e Venerdì 25 Aprile come da calendario.

Il prossimo 13 aprile 2025 come da calendario, la seconda domenica del mese (giorno di svolgimento del mercato quindicinale), la data coincide quest’anno con la domenica delle Palme, stand e bancarelle saranno quindi presenti come consuetudine tra via Giovanni XXIII e via Santa Lucia dalle prime ore della giornata fino a tarda mattinata (dalle 8:00 alle 14:00).