Montescaglioso, Carabiniera investita mentre presta soccorso in un incidente: “ha messo a rischio la sua stessa vita”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Nuovo Sindacato Carabinieri in merito al Carabiniere donna di Palagianello rimasta ferita in servizio in Basilicata, a Montescaglioso:

«Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella del Nuovo Sindacato Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre era in servizio, intenta a prestare soccorso durante una collisione tra due auto».

A dichiararlo è Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito a quanto avvenuto sulla strada provinciale 3, nel comune di Montescaglioso, in Basilicata, a un Carabiniere donna originaria di Palagianello, travolta da un’auto mentre prestava soccorso a degli automobilisti coinvolti in un incidente.

«Il nostro lavoro è costituito da rischi e pericoli che corriamo quotidianamente per la tutela della sicurezza dei cittadini.

La collega è stata investita mentre prestava soccorso, mettendo a rischio la sua stessa vita.

Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Ci stringiamo in questo momento alla sua famiglia e facciamo tutti il tifo per lei» ha concluso.

“Siamo amareggiati per il grave incidente stradale verificatosi sulla SP3 nel territorio di Montescaglioso (MT), che coinvolgendo quattro veicoli ha causato il ferimento di una carabiniera intervenuta per i soccorsi”.

Per Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera a nome personale e dell’intera o.s.:

“esprimo sentimenti di vicinanza nei confronti della carabiniera rimasta ferita che era intervenuta sul posto per l’incidente: la donna intervenuta in soccorso con la pattuglia, quando è scesa dall’auto di servizio è stata investita da un altro veicolo che sopraggiungeva.

A prestarle soccorso il personale del 118, immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza dove attualmente è ricoverata in rianimazione a causa delle gravi condizioni.

L’incidente ha causato anche altri tre feriti, fortunatamente meno gravi, prontamente assistiti sul posto dalle squadre di soccorso.

Per l’Ugl Matera – prosegue Giordano – questo tragico incidente ha suscitato grande preoccupazione e attenzione nella comunità locale: noi evidenziamo l’importanza della sicurezza stradale e il rischio che corrono quotidianamente gli operatori delle Forze dell’Ordine e dei soccorsi nel prestare assistenza in situazioni di emergenza.

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente al fine di determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, è fondamentale ricordare l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le norme del codice della strada per evitare tragici incidenti come questo.

La sicurezza stradale è un tema di grande rilevanza e l’invito dell’Ugl alle comunità è che si impegnino costantemente a promuovere la consapevolezza di adottare misure preventive per prevenire incidenti in futuro.

È fondamentale che ogni guidatore sia consapevole dei propri limiti e si assicuri di essere in condizioni ottimali prima di mettersi alla guida.

Alla Carabiniera, all’Arma e ai feriti, dall’Ugl Matera l’augurio di una pronta e imminente guarigione”.