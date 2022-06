Montescaglioso, buone notizie: finalmente riprenderanno i lavori in questa via! L’annuncio

Il Comune di Montescaglioso informa i cittadini:

“Come preannunciato nell’ultimo Consiglio Comunale del 31 Maggio 2022, lunedì 13 Giugno p.v. riprenderanno i lavori in Via San Francesco.

Come molti ricorderanno, tale intervento si era bloccato a seguito della mancata erogazione dei fondi da parte del Ministro dell’Interno, in quanto rientrati nel PNRR.

Infatti, da Dicembre 2021 si è in attesa che il Ministero sblocchi il tutto per far ripartire i lavori e far fronte agli impegni contrattuali con le ditte esecutrici.

Ad oggi, non avendo contezza sui tempi di sblocco del finanziamento, l’Amministrazione Comunale con sforzo non indifferente al fine di venire incontro alle legittime istanze dei cittadini ha deciso di anticipare le somme necessarie attingendo dal bilancio comunale e, pertanto, come detto in precedenza i lavori riprenderanno e termineranno con il completamento di Via San Francesco.

Si ringraziano tutti i cittadini per la grande pazienza portata avanti in questi mesi, il disagio patito consentirà di avere finalmente un’opera attesa da tantissimi anni.”