Montalbano Jonico, dimensionamento scolastico: “proponiamo con forza di ripristinare nella nostra città la sede di dirigenza dello storico IIS “Pitagora”. I dettagli

“Il dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche non può essere dettato solo da una logica di contenimento della spesa ma deve rispettare e deve soddisfare le esigenze e le vocazioni culturali, sociali e pedagogiche di un territorio con l’obiettivo principale di migliorare l’offerta formativa scolastica.

Nel piano di dimensionamento della rete scolastica e della proposta formativa dell’anno scolastico 2024/2025 deciso dalla Giunta Regionale, il territorio di Montalbano Jonico è stato ingiustamente e pesantemente penalizzato decretando la soppressione di tutte e due le dirigenze scolastiche presenti nel nostro comune.

Una scelta miope e irrispettosa per la storia delle nostre istituzioni scolastiche che hanno una tradizione lunga e importante, ma cosa più grave dettata dalla logica di mantenere piccole rendite di posizione sui territori e salvaguardare piccoli fazzoletti di voti.

Nella fase attuale in cui si sta riaprendo la discussione in Regione sul prossimo piano di dimensionamento scolastico 2025/2026 proponiamo con forza di ripristinare nella nostra città la sede di dirigenza dello storico IIS “Pitagora” di Montalbano che opera sul territorio da più di settanta anni, riaggregando le sedi del Liceo Artistico e Classico “Pitagora” di Nova Siri e di aggregare l’It.S.E.T. Manlio Capitolo di Tursi.

Se ciò non rientrasse nei piani di questa Giunta Regionale ne saremmo enormemente dispiaciuti, crediamo comunque che Montalbano per la sua storia, tradizione e cultura abbia diritto ad una dirigenza scolastica e che quindi si vada nella direzione della nascita di un Istituto Omnicomprensivo nella nostra comunità che comprenda l’aggregazione di tutte le istituzioni.

Come Amministrazione Comunale di Montalbano ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo con maggiore vigore in questo momento per ristabilire un principio di giustizia per la nostra città, e ridare a Montalbano un presidio culturale e di prestigio com’è la dirigenza scolastica”.