Montalbano, buone notizie: il Presidente Marrese, la moglie e i suoi figli sono negativi al Coronavirus! Ecco le sue parole

Scrive il Presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico (MT), Piero Marrese:

“SONO NEGATIVO AL Covid-19.

Carissimi concittadini, sono felice di poter condividere con voi l’esito del mio tampone: NEGATIVO.

Oltre a me, sono risultati negativi mia moglie e i miei figli.

Abbiamo vissuto giorni particolari, con tanta apprensione e angoscia.

Questi momenti purtroppo pervadono l’esistenza di ognuno e la mettono in discussione, soprattutto perché legati all’incertezza di gareggiare contro un avversario invisibile.

La tenacia, l’amore per il mio paese e la forza che mi avete instillato attraverso i vostri messaggi e le vostre telefonate sono state per me carica di energia pura per questa gara di vita.

Fin dal primo giorno, malgrado le mie condizioni di salute, sono sempre stato attivo e presente nell’amministrare questa comunità e l’intera Provincia.

Il mio pensiero, in questo momento, va a tutte quelle persone che purtroppo sono ancora alle prese con questo insidioso virus e a quanti versano in condizioni critiche di salute.

Ora ci tocca affrontare tutti insieme la nuova sfida che questo virus ci prospetta, dovuta purtroppo all’alta contagiosità delle sue varianti, sarò personalmente presente sul territorio provinciale e comunale affinché tutto possa funzionare il meglio possibile a garanzia della tutela della salute e della sicurezza di tutti.

In ultimo desidero ringraziare quanti si sono adoperati per me e la mia famiglia, e per tutte quelle persone ancora positive, quali medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine, e tanti ma tanti amici.

Grazie di cuore“.

