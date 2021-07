Miss Informissima d’Italia fa tappa a Policoro per celebrare la bellezza femminile. Ecco come partecipare

In occasione dell’evento ‘Fiera d’Estate’, in programma dal 28 luglio sul lungomare di Policoro, Piazza Enotria, organizzato da Imprelive 2.0, si svolgerà la tappa per la provincia di Matera dell’iniziativa etico sociale ‘Miss Informissima d’Italia, spettacolo di moda con ospiti e attrazioni, del tour 2021 ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’, nel rispetto delle norme anti covid.

Manifestazione in programma sabato 31 luglio con inizio alle ore 21:00, dedicata alla celebrazione della bellezza femminile con campagna di sensibilizzazione contro l’anoressia, omofobia e violenza sulle donne, con il supporto di Fiere Lucane e alcuni sponsor partner.

Sono aperte le iscrizioni per scegliere le testimonial lucane in lizza per il passaggio alla finale regionale di fine agosto, in cerca di uno dei 5 posti utili per rappresentare la nostra regione alla kermesse conclusiva della finale nazionale di inizio settembre in Emilia Romagna a Riccione.

Le aspiranti modelle interessate alle seguenti categorie possono fornire la propria disponibilità a partecipare gratuitamente, consultando per informazioni la pagina facebook ‘Miss Informissima d’Italia Basilicata’, o inviare un messaggio Whatsapp sul numero 339.5293372:

Miss Informissima categoria Baby Teenager da 12 a 14 anni;

Miss Informissima categoria Teenager da 15 a 19 anni;

Miss Informissima da 20 a 29 anni;

Miss Informissima categoria Lady da 30 a 39 anni;

Miss Informissima categoria Over da 40 a 49 anni;

Miss Informissima categoria Over 50 da 50 anni in su.

Di seguito la locandina con i dettagli.

