Miglionico: nuove corse da e per Matera. Ecco alcune precisazioni

La lista “Miglionico in comune” avvisa la cittadinanza con alcune precisazioni circa le nuove corse da e per Matera.

Ecco quanto riportato:

“Il servizio di fermata presso l’ex mattatoio comunale è pienamente attivo ed è già utilizzato da diversi cittadini.

Poiché non vi è stata ancora comunicazione ufficiale tra la ditta e la Regione Basilicata, i nostri concittadini possono utilizzare il tesserino Cotrab ma devono effettuare (per ora) l’abbonamento della tratta e/o il biglietto per usufruire del servizio.

Sperando di avervi agevolato negli spostamenti da e per Matera, vi comunichiamo che l’amministrazione comunale è già lavorando per altre corse (almeno una serale di ritorno da Matera).

Ci scusiamo per il disservizio”.a

