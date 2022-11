Mezzo in fiamme sulla Basentana: queste le modifiche alla circolazione

Anas comunica:

“In seguito all’evento occorso ieri lungo la strada statale 407 ‘Basentana’, già dalle prime ore di questa mattina, Anas ha provveduto all’attivazione del doppio senso di circolazione in corrispondenza della canna, in direzione di Metaponto, della galleria ‘Carvotto’ (al km 28,500), a Calciano, in provincia di Matera.

Permane invece la chiusura della canna del tunnel in direzione di Potenza, in quanto la rimozione del mezzo pesante (che per cause in corso di accertamento ha preso fuoco, autonomamente, nel pomeriggio di ieri) dovrà essere ultimata da una ditta specializzata; inoltre tecnici di Anas stanno provvedendo ad effettuare una serie di verifiche ed ispezioni – atte a quantificare i danni strutturali ed impiantistici causati dall’evento alla galleria – e a valutare e pianificare gli interventi di ripristino necessari”.

