Meteo: su Matera nuvole e pioggia nel fine settimana! Ecco le ultime previsioni

Dopo la pausa stabile di Giovedì nuovi peggioramenti sono attesi da venerdì a più riprese.

Piogge e rovesci, dunque, sono attesi sulle regioni sud-orientali.

I fenomeni localmente assumeranno carattere temporalesco, con maggiori possibilità per fenomeni intesi su bassa Lucania e Salento.

Sono inoltre attesi venti occidentali di forte intensità, con raffiche fino a 70-80 km/h in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi lucani.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 11 Novembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 11°C.

Domenica 12 Novembre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

