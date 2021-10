Meteo: su Matera ecco l’Ottobrata con sole e temperature miti! Le previsioni

Dopo una prima parte del mese all’insegna della pioggia e delle cattive condizioni meteo, su Matera avremo giorni all’insegna del bel tempo.

La cosiddetta Ottobrata sarà protagonista.

Con il termine ottobrata si indica il periodo tipico del mese di Ottobre in cui l’alta pressione delle Azzorre domina, per più giorni, sul Mediterraneo centrale, portando condizioni di stabilità atmosferica con tempo in prevalenza soleggiato, con un clima particolarmente mite che impedirà l’arrivo di perturbazioni nel nostro Paese, determinando un’anomala assenza di piogge proprio ad Ottobre che, invece, dovrebbe essere tra i mesi più piovosi.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 19 Ottobre, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 9°C.

Mercoledì 20 Ottobre, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

