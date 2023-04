Meteo: su Matera brusco calo delle temperature in arrivo! Ecco le ultime previsioni

La settimana di Pasqua si aprirà all’insegna delle piogge e dei temporali che, a più riprese, interesseranno le regioni di sud est.

Nello specifico le precipitazioni interesseranno, a fasi alterne, Puglia, Basilicata e Molise fino a mercoledì.

La settimana proseguirà nel complesso instabile con nuove perturbazioni fredde da Nord.

Temperature in netto calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Ancora maltempo quindi su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 4 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.

Mercoledì 5 Aprile avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

