Meteo: su Matera ancora pioggia? Ecco le previsioni aggiornate

Dopo molti giorni all’insegna dell’instabilità, specie sui settori interni, si apre una fase all’insegna di un ampio soleggiamento sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale su Molise, Puglia e Basilicata (ad esclusione della giornata di domani).

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 4 Settembre, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 20°C.

Lunedì 5 Settembre, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

