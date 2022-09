A Venezia vincitrice la giovane studentessa materana Martina Moliterni in questo prestigioso concorso! Complimenti

Ha sede a Venezia il Cinit – Cineforum Italiano, l’Associazione Nazionale di Promozione Culturale Cinematografica, fondata oltre cinquant’anni or sono, e riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Aggrega in tutta Italia circa un centinaio di Cinecircoli.

Da 16 anni bandisce il Concorso Nazionale “Francesco Dorigo”, riservato agli studenti regolarmente iscritti all’Università.

I partecipanti per questo 16esimo concorso dovevano mandare un proprio elaborato scritto, sotto forma di recensione, con proprie riflessioni e personali considerazioni su un film visto nelle sale cinematografiche durante le stagioni che vanno dal 2019 al 2022.

Per quest’anno la vincitrice del concorso nazionale “Francesco Dorigo” è la giovane materana Martina Moliterni per la recensione sul film The Father di Florian Zeller.

Martina ha vinto un soggiorno a Venezia di una settimana, in concomitanza del Festival ed un accredito per accedere gratuitamente alle proiezioni della 79° Mostra del Cinema.

La giovane vincitrice potrà anche partecipare alle attività del CINIT e agli incontri di stage, di critica, di analisi e di lettura del film tenuti da esperti.

Infine, la recensione di Martina sarà pubblicata sulle maggiori testate giornalistiche che si occupano di cinema e festival cinematografici.

Congratulazioni alla nostra giovane concittadina: che questo premio sia l’inizio di una brillante carriera professionale!a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)