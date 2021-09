Meteo Matera: temporali in arrivo! Ecco le previsioni

Fino a Venerdì sole prevalente su Basilicata, pur con della varibilità a tratti.

Sabato giunge invece un impulso instabile dal Tirreno, responsabile di un peggioramento con rovesci e temporali sparsi, specie tra pomeriggio e sera, localmente anche di forte intensità.

Temporali e acquazzoni che si rinnoveranno fino alla prima parte di domenica, in attesa di un progressivo miglioramento.

Le temperature saranno in calo.

Quindi che tempo ci attende, nei prossimi giorni, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 3 Settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 16°C.

Sabato 4 Settembre, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 29°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani Venerdì 3 Settembre, e di dopodomani.

